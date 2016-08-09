Власти Южной Кореи ввели штраф за неэкономную эксплуатацию кондиционеров
Правительство Республики Корея будет штрафовать коммерческие организации за неэкономное использование кондиционеров, чтобы оптимизировать общенациональные энергетические затраты.
Как сообщает ТАСС, за оставленную открытой настежь наружную дверь в магазин или ресторан, где работает система охлаждения воздуха, владельцу заведения придется заплатить сумму от 500 тыс. (порядка $450) до 3 млн вон ($2,7 тыс.).
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"Соответствующие меры вступают в силу сегодня", - заявил в интервью журналистам представитель министерства торговли, промышленности и энергетики страны Чэ Хи Бон, возглавляющий в ведомстве департамент энергоресурсов. По его словам, в ближайшие два дня всех уличенных в расточительстве электроэнергии путем неэффективного использования охлаждающего оборудования будут уведомлять о неприемлемости подобных действий. Однако с четверга такие увещевания закончатся, и на смену им придут довольно крупные штрафы.
"Спрос на электричество в последнее время повышается рекордными темпами, в такой ситуации властям приходится предпринимать меры для предотвращения возможных перебоев с электроэнергией", - пояснил чиновник. По его словам, период действия столь жестких мер продлится до 26 августа, когда, предположительно, в стране спадет летняя жара.
Как сообщило агентство Yonhap, в понедельник Республика Корея поставила абсолютный национальный рекорд по потреблению энергии: с 14:00 в 15:00 по местному времени (08:00 - 09:00 мск) суммарная нагрузка на электрические сети страны составила 83,7 млн кВт. Согласно официальным данным, эта цифра оказалась выше прежнего беспрецедентного показателя, зафиксированного 21 января и составившего 82,9 млн кВт.