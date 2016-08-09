Власти Южной Кореи ввели штраф за неэкономную эксплуатацию кондиционеров

Как сообщает ТАСС, за оставленную открытой настежь наружную дверь в магазин или ресторан, где работает система охлаждения воздуха, владельцу заведения придется заплатить сумму от 500 тыс. (порядка $450) до 3 млн вон ($2,7 тыс.).

Читайте такжеСпасатели предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности 6-12 августа

"Соответствующие меры вступают в силу сегодня", - заявил в интервью журналистам представитель министерства торговли, промышленности и энергетики страны Чэ Хи Бон, возглавляющий в ведомстве департамент энергоресурсов. По его словам, в ближайшие два дня всех уличенных в расточительстве электроэнергии путем неэффективного использования охлаждающего оборудования будут уведомлять о неприемлемости подобных действий. Однако с четверга такие увещевания закончатся, и на смену им придут довольно крупные штрафы.

"Спрос на электричество в последнее время повышается рекордными темпами, в такой ситуации властям приходится предпринимать меры для предотвращения возможных перебоев с электроэнергией", - пояснил чиновник. По его словам, период действия столь жестких мер продлится до 26 августа, когда, предположительно, в стране спадет летняя жара.

Как сообщило агентство Yonhap, в понедельник Республика Корея поставила абсолютный национальный рекорд по потреблению энергии: с 14:00 в 15:00 по местному времени (08:00 - 09:00 мск) суммарная нагрузка на электрические сети страны составила 83,7 млн кВт. Согласно официальным данным, эта цифра оказалась выше прежнего беспрецедентного показателя, зафиксированного 21 января и составившего 82,9 млн кВт.