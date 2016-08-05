Судовладельца оштрафовали на $1000 за сброс нефтепродуктов в акватории Азовского моря

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

22 июля этого года в Азовском море в пределах акватории ООО «СРЗ» произошел сброс нефтепродуктов. По результатам расследования аварийной комиссии Администрации морских портов Украины и представителей Государственной Азовской морской экоинспекции был установлен источник загрязнения.

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Им оказался теплоход «Н. Нардеков». По данному факту была выставлена претензия к ООО «Риф» - судовладельца т/х «Н. Нардеков» на сумму 1049,51 долларов США.

За несогласие судовладельца выполнить требования претензии, капитан Мариупольского порта принял решение о задержании судна в порту до полного исполнения требований по уплате штрафа и предоставления необходимых документов контролирующим органам.

Как сообщал УНИАН, за месяц в акватории Азовского моря произошли три разлива нефтепродуктов.