Северная Корея присоединилась к Парижскому соглашению по климату
13:39, 04 августа 2016Экология
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КНДР официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Как сообщило агентство ЦТАК, вся необходимая документация была направлена Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
"В качестве члена соглашения наша страна предпримет активные усилия в целях успешного решения глобальной проблемы климатических изменений, ради защиты экологии Земли", - говорится в сообщении.
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Соглашение по климату было принято в декабре по итогам конференции в Париже. 22 апреля на церемонии в штаб- квартире ООН документ подписали представители 175 государств, в том числе России, Германии, Индии, Китая и США. В Японии голосование по его ратификации запланировано на следующий год.
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