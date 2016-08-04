Северная Корея присоединилась к Парижскому соглашению по климату

Об этом сообщает ТАСС.

"В качестве члена соглашения наша страна предпримет активные усилия в целях успешного решения глобальной проблемы климатических изменений, ради защиты экологии Земли", - говорится в сообщении.

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Соглашение по климату было принято в декабре по итогам конференции в Париже. 22 апреля на церемонии в штаб- квартире ООН документ подписали представители 175 государств, в том числе России, Германии, Индии, Китая и США. В Японии голосование по его ратификации запланировано на следующий год.