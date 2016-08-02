ВАСУ подтвердил законность указа о создании нацпарка "Нижнеднепровский"

Как сообщает пресс-служба Министерстве экологии и природных ресурсов, об этом говорится в решении суда от 1 августа.

В ведомстве напомнили, что указ о создании нацпарка глава государства подписал 24 ноября 2015 года. Согласно документу, в его состав входят заплавно-литоральные комплексы дельты Днепра, исключительная природоохранная ценность которой признана не только на государственном уровне, но и на международном.

Основой парка является дельта третьей по величине реки в Европе и второй в Черноморском бассейне, которая отличается исключительным биоразнообразием и поэтому имеет большое значение для ее сохранения. Здесь зафиксирован 71 вид животных, 32 вида растений, которые включены в Мировой красный список Международного союза охраны природы, в Красную книгу Украины и Красный список Херсонской области.

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«Однако не заинтересованные в сохранении природного богатства люди подали в суд иск к президенту Украины с требованием признать указ противоправным и отменить его. Среди таких истцов - Геройский, Рибальченский, Великокардашинский сельские советы Голопристанского района Херсонской области, ОО «Голопристанская районная общественная организация «Украинское общество охотников и рыболовов» и ООО «Дельта–Люкс», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе уже второго судебного заседания (первое было перенесено в связи с неуплатой истцами судебного сбора в необходимом размере), интересы государства защищали Администрация президента, Генеральная прокуратура и Минприроды, которое выступило третьей стороной.

По результатам рассмотрения дела Высший админсуд отказал в удовлетворении административного иска в полном объеме.