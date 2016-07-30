"Мертвый Остер": прокуратура открыла уголовное дело по факту загрязнения реки

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

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Прокуратура уже провела ряд первоочередных следственных действий, в частности было инициировано отобрание уполномоченными органами государственного контроля проб воды для проведения микробиологических, санитарно-гигиенических и гидрохимических исследований.

При этом в прокуратуре отметили, что направили запрос в адрес министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака относительно получения заключений межведомственной рабочей группы, которая расследует вопрос загрязнения реки Остер, с целью приобщения их к материалам уголовного производства.

Как сообщалось, в начале июля появилась информация от местных жителей о том, что вода в реке Остер постоянно пенится, а на поверхности плавает мертвая рыба. Кроме того, те, кто бывают у реки, жаловались на головную боль и тошноту. Минэкологии провело анализ воды и обнаружило превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ. На купание и вылов рыбы в реке Остер был наложен запрет. Киевлян предупредили о возможном попадании ядовитой воды в городской водопровод, однако в Киевсовете заявили, что проблема не является техногенной катастрофой.