Минэкологии подсчитывает экологические потери в зоне АТО для усиления позиции Украины в исках против РФ
Министерство экологии и природных ресурсов подсчитывает экологические потери, ставшие результатом российской агрессии в зоне АТО, для усиления юридической позиции Украины в исках против России.
Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на брифинге в Киеве.
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“Мы готовим эти цифры (потерь, связанных с ухудшением природной среды в зоне АТО - УНИАН) для усиления позиции Министерства юстиции. Вы знаете, что Министерство юстиции и министр Петренко уже давно ведут работу по судебным претензиям к Российской Федерации. Эти материалы будем постоянно обновлять, потому что потери происходят каждый день”, - сказал Семерак.
При этом он отказался назвать объем потерь, сославшись на использование этих материалов в судебных исках.
Ранее Семерак поручил профильным службам до 25 июля оценить размер имущественных и экологических потерь Украины вследствие аннексии Автономной Республики Крым, города Севастополь и временной оккупации части Донецкой и Луганской областей.