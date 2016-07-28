Минэкологии подсчитывает экологические потери в зоне АТО для усиления позиции Украины в исках против РФ

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на брифинге в Киеве.

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“Мы готовим эти цифры (потерь, связанных с ухудшением природной среды в зоне АТО - УНИАН) для усиления позиции Министерства юстиции. Вы знаете, что Министерство юстиции и министр Петренко уже давно ведут работу по судебным претензиям к Российской Федерации. Эти материалы будем постоянно обновлять, потому что потери происходят каждый день”, - сказал Семерак.

При этом он отказался назвать объем потерь, сославшись на использование этих материалов в судебных исках.

Ранее Семерак поручил профильным службам до 25 июля оценить размер имущественных и экологических потерь Украины вследствие аннексии Автономной Республики Крым, города Севастополь и временной оккупации части Донецкой и Луганской областей.