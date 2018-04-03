Эко-изобретения: новинки, призванные спасти окружающую среду

Купил, попользовался, выбросил - почти каждый предмет в нашей жизни имеет такую незавидную «судьбу». Попользовавшись какой-то вещью, мы ее выбрасываем на свалку, там она разлагается и загрязняет экосистему. Но, с целью сберечь окружающую среду, человечество начало придумывать экологичные аналоги одноразовым предметам, либо пытаться использовать повторно то, что загрязняет окружающую среду сейчас. Радует, что с каждым годом таких новинок становится больше.

Посуда из соломы и крахмала

Меньше месяца назад в Киеве была представлена уникальная одноразовая эко-посуда. В ее состав входят только пшеничная солома и обычный крахмал. Инициировал создание такой посуды украинец Виталий Коваль. Полтора года ему понадобилось, чтобы определить количество необходимых ингредиентов, найти нужное оборудование и получить готовый продукт. «Помимо давления, она делается еще и под определенной температурой. Это трудоемкое производство, такую посуду производить не так легко, как пластиковую. Естественно, по сравнению с пластиковой посудой, такая будет стоить дороже», - рассказывает Виталий.

По приблизительным подсчетам, одна экологичная тарелка или один стакан будет стоить около 70 копеек. Стоимость подобного пластикового аналога варьируется и обходится в сумме около 40-50 копеек.

В то же время, соломенно-крахмальная посуда имеет существенное преимущество перед пластиковым конкурентом - она экологически безопасна. «Для экологии такая посуда является удобрением. Это означает, что если эту посуду бросить в грунт, то через три месяца она станет удобрением», - подчеркивает Коваль.

Для сравнения, пластик разлагается около 150 лет. При этом, заражая грунт и воду опасными химическими элементами.

Виталий Коваль отмечает, что такая эко-посуда - новинка как для Украины, так и для Европы. И надеется поставить производство «на поток». «Я анализировал рынок - в Европе и Украине этого нет, и это актуально. Линия стоит от 100 до 200 тысяч долларов, не считая помещения и электроэнергии. Идеально выйти на рынок с рекламой, маркетингом сразу, но тогда все вместе будет стоить больше полумиллиона долларов», - подсчитал Виталий.

В любом случае, инвестор, который согласится вложить свои средства в такой вид бизнеса, не проиграет – экологически чистые новинки ценятся все больше. Подтверждение такого тезиса – следующий пример.

Мебель из водорослей

Голландцы трудились над созданием эко-мебели два года. И трудились не зря. Неделю назад голландская компания Studio Nienke Hoogvliet презентовала уникальную мебель, которая придется по душе всем любителям морей и океанов. Изобретатели представили стол и стул, сделанные из морских водорослей и безопасного для экологии биопластика. Последний был использован для ножек стула и стола. А целлюлоза, извлеченная из бурых водорослей, стала основой для пряжи. Кстати, как отмечают разработчики, ткань для обивки была сплетена вручную.

Более того, даже краску для покрытия мебели голландцы изготовили из водорослей «ламинария».

Предприимчивые голландцы уверены, что даже если мебель впоследствии просто будет выброшена на свалку, то при разложении она никак не загрязнит окружающую среду металлом, красками и любыми другими вредными примесями.

Кондиционер из пластиковых бутылок

Любопытное изобретение в качестве экономичного и простого варианта охладиться предлагает житель Бангладеш Ашис Паул. Он придумал инновационный способ получить прохладный воздух в своем доме при помощи нескольких пластиковых бутылок и простых законов физики. По его технологии, специальный щит устанавливается в стену, подобно тому, как устанавливается москитная сетка в окно. В нем прорезаются круглые отверстия, куда вставляются пластиковые бутылки. Важно, чтобы широкая часть бутылки находилась на улице, а воздух в дом попадал из узкого «горлышка».

Собственно, теплый воздух стремится расширяться в объеме, но для того, чтобы протолкнуться в узкое «горлышко» бутылки, ему нужно будет уменьшить объем, то есть охладиться, считает Паул. Благодаря такому кондиционеру температура в доме может уменьшаться от 5 до 15˚С. Действительно ли это происходит – можно спорить и проводить эксперименты. Но, что касается экологичности такого изобретения, оно, вне всяких сомнений, помогает экосистеме. Во-первых, потому, что для его создания необходимо определенное количество пластиковых бутылок, а это значит, что вместо того, чтобы лежать на почве и загрязнять ее, пластик будет служить людям в жару. Во-вторых, такой «кондиционер», в отличие от традиционного аналога, абсолютно не расходует электричество. «Он работает естественным образом. В то время как обычные кондиционеры, с одной стороны, создают нам комфорт, с другой стороны - потребляют энергию, добытую из ископаемого топлива, и, тем самым, провоцируют дальнейшее нагревание планеты за счет изменения климата», - подчеркивает глава движения «Экоднепр» Любовь Колосовская.

Бамбуковые велосипеды

Экологичнее обычного велосипеда может быть только бамбуково-карбоновый велосипед, посчитали студенты Киевского политехнического института, и начали изготавливать такой вручную.

Рама в велосипеде - из бамбуковых стеблей и карбоновых креплений. Она очень прочная и, к тому же, гораздо легче алюминиевого аналога. Учитывая, что в ходе производства алюминия расходуется масса электроэнергии, и соответственно, выделяются парниковые газы, бамбуковый велик, снижая спрос на легкие алюминиевые рамы, совсем немного, но все же позволяет сократить выброс вредных веществ в атмосферу. «Естественно, что сокращение производств по добыче и переработке традиционных видов энергоносителей благотворно влияет на окружающую среду. Существенно сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу, а, значит, в целом улучшается ситуация с сохранением и приумножением окружающей среды и всего биоразнообразия», - считает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец.

Впрочем, кататься на экологическом велосипеде – удовольствие не из дешевых. На создание бамбуковой рамы у студентов КПИ уходит меньше месяца, а продают они свои изделия по 450 долларов за штуку.

Автомобили с солнечными батареями

Но еще дороже могут стоить автомобили. В начале июля китайцы представили сразу четыре необычных электромобиля. Такие машины частично независимы от зарядочных станций, ведь они получают энергию с солнечных панелей, которые размещены на капоте, крыше и дверях. Электроэнергия с крыши передается на задние колеса, с капота - на передние, а дверные солнечные панели питают электрические системы.

Электричество накапливается в литий-ионных аккумуляторах, а для того, чтобы зарядить батарею от солнца, необходимо шесть часов. Правда хватает такой энергии только на 80 километров. Если же заряжать авто на специальных зарядных станциях, можно проехать около 400 километров без подзарядки.

Солнечные панели в таких авто могут раскладываться и достигают 6 метров. Стоит отметить, что подобное изобретение наиболее актуально для стран, где электричество вырабатывается, преимущественно, с помощью традиционных источников энергии. Ведь в таких странах электромобили работают на электроэнергии, которую добывают основные «поставщики» парниковых газов в атмосферу - ТЭС. В этой связи, по словам сооснователя Creencubator Романа Зинченко, для большей эффективности электромобилей было бы лучше развивать возобновляемую энергетику. Тогда бы электрокары могли заряжаться на станциях без всякого вреда для экологии. «Ведь такой площади батарей (на электромобилях - УНИАН) будет мало для заряда авто на более или менее длительные поездки. Мне представляется более перспективной идея развития зарядных станций на чистой энергии, чем интеграция солнечных батарей в автомобиле», - отмечает эксперт.

Пластик из углекислого газа

Но даже даже такому химическому элементу как углекислый газ можно найти применение. В начале лета 2016 года компания Ford первой из автопроизводителей разработала пеноматериалы и пластик для автомобилей на основе СО2. Помогла им в этой разработке американская компания Novomer, которая специализируется на использовании углекислого газа для производства инновационных материалов.

Совместно они разработали пеноматериалы, в состав которых входят многоатомные спирты полиолы, состоящие из углекислого газа, собранного из отходов предприятия. Замещение нефтепродуктов в производстве пены и пластмассы - существенный вклад в экологическое состояние планеты.

По предварительным подсчетам, такая инновация снизит использование нефтепродуктов на 272 тысячи тонн в год. А это поможет достичь долгосрочной цели в борьбе с глобальным изменением климата, ведь для того, чтобы избежать всемирного потепления, просто необходимо отказаться от ископаемого топлива. «Изменение климата может привести к огромному голоду и разрушению лесов, потому что смещаются климатические ареалы. Поэтому нужен полный отказ от ископаемого топлива уже до середины столетия», - подчеркивает глава отдела по изменению климата Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук.

Таким образом, экологические, «зеленые» изобретения, даже если и кажутся немного странными, помогают человечеству приостановить глобальное потепление.

Елена Пащенко