Киевские дороги круглосуточно поливают водой для предотвращения ухудшения экологической ситуации из-за жары

"Ежедневно в две смены в круглосуточном режиме на дорогах Киева работают более 50 поливочных машин. Только в течение минувших суток для полива дорог было использовано около 2000 куб. м воды", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Меры принимаются с целью предотвращения ухудшения экологической ситуации в городе.

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Как сообщал УНИАН, со вчерашнего дня в Киеве наблюдается белая дымка. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в г. Киеве явление объяснили затрудненной циркуляцией воздуха из-за температурных показателей, что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Специалисты рекомендовали столичным властям провести меры для предотвращения ухудшения показателей состояния воздуха, среди которых, в частности, полив улиц и дворов с целью снижения температуры нижнего слоя атмосферы, что улучшит циркуляцию воздуха и позволит избежать скопления вредных веществ.

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Гражданам рекомендовано, прежде всего, людям с хроническими заболеваниями легких, детям, лицам с бронхиальной астмой по возможности не находиться в местах с максимальным скоплением автотранспорта, где наблюдается превышение показателей вредных выбросов в воздух.

Как сообщал Погода УНИАН, по прогнозам синоптиков в ближаюшую неделю в Украине в целом и в Киеве в частности ожидается жаркая погода практически без осадков. Температура поднимется до +35 градусов.