За последние две недели в акватории Азовского моря произошли два разлива нефтепродуктов (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

"Следует отметить, что после введения Правительством постановления № 491 от 07.07.2015 г "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины" и 492 от 07.07.2015 г "О внесении изменений в Правила охраны внутренних морских вод и территориального моря Украины от загрязнения и засорения", Государственная Азовская морская экологическая инспекция должна осуществлять экологический контроль суден исключительно в случаях, когда с него сбрасываются видимые плавучие доли или появляются видимые следы нефти или других загрязняющих веществ. Отменен, в частности, комиссионный контроль на борту судов. Таким образом, наши госинспекторы не могут действовать на опережение, следить за недопущением подобных случаев в будущем, а только фиксируют загрязнения моря, которые уже произошли", - объясняют в Госэкоинспекции.

Сообщается, что о первом случае, произошедшем 12 июля, инспекторам Азовской экологической инспекции стало известно от неравнодушных мариупольцев.

"Важно, что капитан теплохода "Капитан Белоусов" сообщил дежурному диспетчеру администрации Мариупольского морского порта о загрязнении морской акватории вокруг данного судна 12 июля в 20:34. А вот администрация ООО "СРЗ" сообщила об этом только утром следующего дня. Наши инспекторы сразу же прибыли на место происшествия в составе специальной комиссии. Ею было зафиксировано работу нефтемусоросборщика № 69 по локализации и ликвидации последствий загрязнения морской акватории, а также – работу теплохода "Савона", который применял на месте загрязнения сорбент", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в экоинспекции, со стороны и ООО "СРЗ" и МФ ГП "АМПУ" были нарушены многочисленные требования действующего законодательства Украины. Руководителям ООО "СРЗ" и МФ ГП "АМПУ" были предоставлены предписания для устранения данных нарушений. В случае их невыполнения виновные будут привлечены к ответственности согласно с действующим законодательством Украины.

"К сожалению, самого виновника этого загрязнения Азовского моря найти до сих пор не удалось", – констатируют в ведомстве.

При этом, как отмечается, второй вылив нефтепродуктов произошел в ночь с 21 на 22 июля.

"В этом случае и администрация морских портов Украины, и администрации ООО "СРЗ" сотрудничали с инспекторами нашей инспекции и всячески способствовали расследованию. Специальной комиссии, в состав которой вошли и инспекторы ГАМЭИ удалось найти источник нарушения. Им оказалось рыболовецкое судно "М. Нардеков", владельцем которого является ООО "РИФ". В ближайшее время виновники чрезвычайного происшествия будут привлечены к административной ответственности. Также будет рассчитано и предъявлено претензию относительно уплаты вреда, причиненного окружающей среде", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в реку Стугна попало неизвестное вещество, из-за чего вода покраснела и пахнет ацетоном.