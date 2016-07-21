Минэкологии взялось за создание национального природного парка в Холодном Яру

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на согласительном совещании в Верховной Раде Украины, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

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"Национальный природный парк "Холодный Яр" важен прежде всего как исторический площадка, - отметил Остап Семерак. - Потому что это территории трипольской культуры, гайдамацких восстаний, борьбы бойцов УПА во время Второй мировой войны. Именно здесь в двадцатые годы прошлого века формировались национально-освободительные движения. Сейчас те исторические события, которые разворачивались в Холодном Яру, изучаются и описываются. Мы должны отслеживать это историческое достояние нашего народа, популяризировать эту местность. При правильном планировании и стратегии это даст толчок развитию черкасского региона, как это произошло с курортом Буковель в Карпатах".

В области с 2014 года работают над созданием нацпарка, заявил первый заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Коваль. Он выразил готовность активно сотрудничать с Минэкологии над разработкой проекта указа президента.

Представители Гослесагентства Украины и областного управления лесного и охотничьего хозяйства в целом поддержали идею создания парка. Земли под него пообещали выделить из собственных владений и за счет земельного запаса.