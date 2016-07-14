ВР разрешила создание в Чернобыльской зоне объектов природно-заповедного фонда с целью научных исследований

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата из 320, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивной загрязненности вследствие Чернобыльской катастрофы" устанавливается, что на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, могут осуществляться научно-техническая деятельность, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований для определения степени воздействия ионизирующего излучения на человека и экологические системы, путей минимизации последствий этого воздействия.

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С целью осуществления научных исследований в сфере охраны окружающей среды, сохранения природного разнообразия ландшафтов, генофонда животного и растительного мира, поддержания общего экологического баланса, обеспечения фонового мониторинга окружающей природной среды в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения в соответствии с законодательством могут создаваться территории и объекты природно-заповедного фонда.

Виды деятельности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, образованных в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения, определенные в положениях о таких территориях и объектах природно-заповедного фонда, осуществляются по разрешению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения.

Также определяется, что оформление документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ в соответствии с законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности", для строительства на земельных участках зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения объектов по заказу центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения, может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования соответствующим земельным участком.

По согласию центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения, разрешается посещение территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения по определенному указанному органом маршруту (объекту) и в сопровождении ответственных лиц.

Среди прочего, в частности, в законе Украины "О природно-заповедном фонде Украины" определяется, что на землях территорий и объектов природно-заповедного фонда, которые создаются в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, запрещается любая деятельность, которая не обеспечивает режима радиационной безопасности.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон "О ратификации Парижского соглашения" по климату.