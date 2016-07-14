Ученые: Вороны "идеально" подходят для спасения города от экологической катастрофы

Об этом сообщает New-s.com.ua

Польза ворон обусловлена тем, что эти птицы-стервятники и уничтожают остатки мелких животных, тем самым повышая уровень санитарно-эпидемиологической ситуации в городах.

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Ученые провели эксперимент, в котором из всех живых существ, которые обращают хоть какое-то внимание на трупы мелких грызунов и животных, только вороны в действительности поедали их, практически не оставляя следов.

Данное исследование доказало, что благодаря воронам гигиеническая обстановка в городах не ухудшается и остается на нормальном уровне.