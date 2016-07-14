На Трипольской свалке под Киевом вспыхнул пожар

Об этом передает "112 Украина".

Сообщается, что огонь перекинулся на соседние поля с пшеницей. Сотрудники ГСЧС которые работают на месте его локализовали. Сама свалка продолжает гореть. В ГСЧС уверяют, что для жителей соседних сел пожар опасности не представляет, его тушат 7 пожарных автомобилей. На месте работают 5 водовозов и 4 экскаватора.

Начальник управления ГСЧС Киевской области Василий Слободяник уточнил, что законсервированная свалка занимает территорию 14 га. Наиболее активное очаговое горение обнаружено на территории 2 га. Спасатели рассчитывают погасить пожар до утра.

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Как сообщал УНИАН, исполком Львовского горсовета предложил построить мусороперерабатывающий комплекс на территории Яворовского военного полигона.

Эту информацию озвучил 30 июня в ходе сессии горсовета начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец. По его словам, один из оптимальных вариантов - ходатайствовать перед центральными органами власти о выделении земельного участка для мусороперерабатывающего комплекса площадью не менее 40 га в пределах Яворовского военного полигона (имеющего общую площадь 36153 га).