Мексика обнародовала комплекс мер по борьбе с загрязнением воздуха

Как рассказал министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Рафаэль Пакчиано, его реализация потребует совместной работы различных ведомств, в том числе министерств здравоохранения и транспорта, передает ТАСС.

"Правительствам штатов (с которыми граничит Мехико) будут направлены 11 млрд песо (порядка $600 млн) из банка развития на поддержку инфраструктурных проектов и модернизацию общественного транспорта в городских районах мегаполиса", - заявил Пакчиано. По его словам, работа будет вестись по нескольким направлениям.

Власти будут развивать сеть так называемых пунктов наблюдения за состоянием здоровья населения, и уже в ближайшие месяцы их количество возрастет с 17 до 200. В Мехико и штате Мехико одну тысячу автомобилей такси старше 10 лет выведут из эксплуатации, после чего закупят вместо них гибридные транспортные средства. Кроме того, на севере и на востоке столицы появятся новые зеленые насаждения общей площадью 18 млн га.

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С марта и по настоящее время в районе агломерации Мехико, где проживают более 20 млн человек, рекордные девять раз объявлялась экологическая тревога из-за превышения допустимых концентраций загрязняющих частиц и озона. По оценкам местных специалистов, неблагоприятное влияние окружающей среды в столичном регионе ежегодно становится причиной преждевременной смерти порядка 22 тысяч человек. Тем не менее, глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера отмечал, что мегаполис занимает только 541-е место в списке самых экологически неблагополучных городов мира и восьмое в стране.