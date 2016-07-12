ВР намерена адаптировать законодательство к европейскому в части стратегической экологической оценки

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя на заседании парламента данный документ, внефракционный депутат Остап Еднак отметил, что законопроект адаптирует законодательство Украины к законодательству Европейского Союза в части установления сферы применения и порядка осуществления стратегической экологической оценки (СЭО). По словам депутата, проектом определен механизм проведения трансграничных консультаций, информирование о принятом решении и мониторинг влияния выполнения документа государственного планирования на окружающую среду.

Законопроектом предусмотрено установление механизма стратегической экологической оценки и внесение изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение охраны окружающей природной среды во время планирования общественного развития и хозяйственной деятельности с учетом приоритетности факторов воздействия на окружающую среду, в том числе здоровье населения, и обеспечения устойчивости экосистем в процессе принятия стратегических решений.

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Проектом закона также предусмотрены основные задачи стратегической экологической оценки, которые должны поэтапно решаться в следующие годы: интеграция экологических целей и приоритетов, связанных с обеспечением устойчивого развития до разработки определенных документов государственного планирования; согласование процедур по проведению СЭО в соответствии с аналогичными процедурами государств Европейского Союза на основе соответствующих межгосударственных соглашений, международных конвенций и т.п; распространение практики СЭО на местные проекты и программы; совершенствование механизмов реализации СЭО и контроля ее эффективности.

В пояснительной записке сказано, что законопроект, разработанный во исполнение пункта 239 Плана мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, на 2014-2017 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 г. №847-р, направлен на имплементацию Директивы 2001/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 июня 2001 г. об оценке последствий некоторых планов и программ для окружающей среды. При этом указано, что принятие законопроекта будет способствовать адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, поскольку обеспечивает воспроизведение подхода, принятого на уровне ЕС и закрепленного в Директиве 2001/42/ЕС и Протоколе о стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, стороной которого является Европейский Союз.

Заключительными положениями законопроекта предусмотрено внести изменения в Земельный кодекс Украины, согласно которым схемы землеустройства и технико-экономические обоснования использования и охраны земель административно-территориальных единиц подлежат стратегической экологической оценке.