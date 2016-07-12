Рада предварительно одобрила евроинтеграционный законопроект об оценке воздействия на окружающую среду

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов из 328 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект устанавливает правовые и организационные основы оценки воздействия на окружающую среду, которая направлена на предупреждение и предотвращение вреда окружающей среде, обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды, рациональное использование и воспроизводства природных ресурсов, на процесс принятия решений об осуществлении хозяйственной деятельности, которая может иметь значительное воздействие на окружающую среду, с учетом государственных, общественных и частных интересов.

Субъектами оценки воздействия на окружающую среду являются субъекты хозяйствования, уполномоченные центральный и территориальные органы, другие органы исполнительной власти, Верховный Совет Автономной Республики Крым, Совет министров Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, общественность, а в определенных статьей 14 настоящего закона случаях - государство происхождения и затронутое государство.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным в процессе принятия решения об осуществлении планируемой деятельности, которая определена этим законом. Такая планируемая деятельность подлежит оценке воздействия на окружающую среду до принятия решения об осуществлении этой деятельности.

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Первая категория видов планируемой деятельности и объектов, которые могут иметь значительное воздействие на окружающую среду и подлежат оценке воздействия на окружающую среду, включает, в частности, нефтеперерабатывающие заводы и тепловые электростанции, некоторые виды строительства и обращение с отходами; добычу нефти и природного газа на континентальном шельфе.

Вторая категория включает, в частности, сельское хозяйство, лесоводство и водное хозяйство, добывающую и энергетическую промышленность, химическую и пищевую промышленность; туризм и рекреацию.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается своевременное, адекватное и эффективное информирование общественности.

Решение по оценке воздействия на окружающую среду является обязательным для исполнения. Если им установлена недопустимость осуществления планируемой деятельности, то оно является основанием для отказа в выдаче решения об осуществлении планируемой деятельности.

Решение по оценке воздействия на окружающую среду, другие решения, действия или бездеятельность органов государственной власти или органов местного самоуправления в процессе осуществления оценки воздействия на окружающую среду могут быть обжалованы любым физическим или юридическим лицом в судебном порядке, в том числе по основаниям нарушения процедуры проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Законопроектом Кодекс об административных правонарушениях Украины дополняется статьей 91-5 "Нарушение требований законодательства в сфере оценки воздействия на окружающую среду". Кроме того, изменения вносятся в Уголовный, Земельный, Водный и Лесной кодексы Украины, а также в Кодекс Украины о недрах и ряд законов.

Напомним, 19 мая ВР не смогла принять этот законопроект и направила его в профильный комитет для доработки.