Меркель назвала сроки ратификации Германией Парижского соглашения по климату

Германия ратифицирует Парижское соглашение по климату до следующей климатической конференции в ноябре 2016 года в Марракеше. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во вторник, выступая на Петерсбергском диалоге по вопросам защиты климата, который завершается в Берлине, передает Deutsche Welle.

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Канцлер Германии также выступила за необходимость дополнительных шагов для борьбы с климатическими изменениями. Она подчеркнула: тех обязательств, которые страны взяли на себя в рамках соглашения, недостаточно, чтобы добиться поставленных целей.

По словам главы правительства Германии, ЕС по-прежнему придерживается цели ратифицировать соглашение до ноября. Кабинет министров рассмотрит этот вопрос в среду, 6 июля. Кроме того, Меркель приветствовала намерение США и Китая также ратифицировать парижское соглашение еще в 2016 году.

Как известно, Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года. Представители 195 государств, среди прочего, договорились сокращать выбросы в атмосферу, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете до конца этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи, а в идеальном случае - в пределах полутора градусов.

Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицируют как минимум 55 государств, на долю которых приходится по меньшей мере 55 процентов выброса парниковых газов.