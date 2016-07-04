Пустые советские пансионаты и грязные пляжи: оккупанты в Керчи воочию увидели результаты своей "работы" (фото)

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

«Песчаный берег в Подмаячном вблизи недействующего пансионата «Прибой». Пляж не открыт в этом году как организованное место отдыха. На берегу невывезенный мусор, в песке встречаются бутылки и пластиковые пакеты. Уборка не проводится», - отмечается в сообщении.

На пляже по улице Сморжевского чистота поддерживается, отметили в ведомстве оккупационных властей. Однако необходимо завезти песок на берег, «не помешают и дополнительные туалеты».

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На минувшей неделе представитель оккупационных властей Владимир Константинов пожаловался на провал курортного сезона.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».​