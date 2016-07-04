На должности директоров национальных природных парков претендуют 40 кандидатов
Министерство экологии и природных ресурсов Украины согласно приказу от 13 мая 2016 года №183, завершило прием документов от кандидатов на вакантные должности директоров национальных природных парков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
На конкурс подали заявления и документы 40 претендентов
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Первое заседание конкурсной комиссии состоится после завершения специальной проверки документов в органах МВД на наличие у претендентов неснятой или непогашенной в установленном законом порядке судимости.
После прохождения этой проверки конкурсная комиссия рассмотрит вопрос соответствия предоставленных документов требованиям нормативно-правовых актов. Такая процедура является обязательной. По ее завершению состоится первое заседание конкурсной комиссии, о чем публично будет сообщено дополнительно.
Напомним, Минэкологии заявило о создании универсальной экологической инспекции до конца года. Одним из приоритетов деятельности ведомства является создание интегрированной новой экологической инспекции, которая объединит в себе все контролирующие функции министерства и других ведомств до конца 2016 года.