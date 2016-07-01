Во Франции супермаркетам запретили продавать тонкие пластиковые пакеты

Теперь большие и маленькие магазины, булочные, аптеки и другие торговые площадки больше не имеют права продавать на кассах пластиковые пакеты для упаковки покупок.

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Вместо них покупателей призывают использовать либо многоразовые пластиковые пакеты, либо сумки из натуральных материалов, передает РИА Новости.

Пока запрет не распространяется на пакеты, толщина стенок которых не превышает 50 микрон - в такие обычно кладут фрукты и овощи. Запрет на них вступит в силу 1 января 2017 года.

Отмечается, что запрет не коснулся пакетов, содержащих, помимо пластика, кукурузный или картофельный крахмал - считается, что они наносят экологии меньший урон и могут разлагаться гораздо быстрее и без серьезных последствий.

Напомним, около 6,5 млн человек ежегодно погибают от заболеваний, связанных с последствиями загрязнения воздуха.