Ученые связали ранний приход весны со световым загрязнением

К таким выводам пришли британские ученые, обобщив данные, которые энтузиасты-натуралисты собирали в течение более чем 10 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает N+1.

Весной растению важно вовремя распустить листья и цветы. Слишком ранний старт может привести к холодовым повреждениям; слишком поздний не позволит использовать подходящие для роста дни и даст фору конкурентам. Наступление этого момента определяется, прежде всего, температурным режимом и освещением. Нагретые "городские острова тепла" меняют время цветения растущих здесь деревьев.

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Сообщается, что ученые использовали данные о весенней динамике растений за 1999-2011 гг. британскими любителями природы на сайте Nature’s Calendar. Были отобраны сведения о четырех широко распространенных в стране видах деревьев: клене (Acer pseudoplatanus), буке (Fagus sylvatica), дубе (Quercus robur) и ясене (Fraxinus excelsior). Информация о ночной освещенности была получена из спутниковых наблюдений, полученных в рамках военной метеорологической программы DMSP OLS.

Белый клен оказался почти не подвержен световому загрязнению. Однако остальные три вида деревьев в районах с ярким ночным освещением пробуждались весной, в среднем, на 7,5 дней раньше, чем их растущие на природе родственники. Даже в сельской местности, где световое загрязнение довольно умеренно, деревья реагируют на приход весны раньше.

Как сообщал УНИАН, около 6,5 млн человек ежегодно погибают от заболеваний, связанных с последствиями загрязнения воздуха.