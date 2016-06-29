Около 6,5 миллионов человек ежегодно погибают от последствий загрязнения воздуха - МЭА

Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Международного энергетического агентства (МЭА), передает ТАСС.

По данным МЭА, загрязнение воздуха является одной из основных причин заболеваний человека. В связи с этим агентство, созданное еще в 1973 году, намерено расширить свою миссию. "Актуальные проблемы, касающиеся изменения климата, а также появление новых стран, в том числе Китая и Индии, среди основных потребителей энергии и источников загрязнения воздуха требуют пересмотра стратегии деятельности МЭА", - отмечается в докладе.

В интервью газете The New York Times исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил: "Нам необходимо отвечать на вызовы сегодняшнего дня, а значит, мы должны теснее работать с новыми развивающимися отраслями энергетики и экономики". По его словам, агентство намерено прежде всего наладить более активные отношения с Китаем, что должно иметь "решающее значение для успеха мировых усилий по сокращению выбросов".

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Как пояснил Бироль, города Индии и Китая особенно страдают в настоящее время от смога. "Необходимо помочь этим странам решить данные проблемы за счет повышения эффективности использования энергии и фильтрации загрязняющих веществ, - считает глава агентства. - Только таким образом можно добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Эти страны должны понять, что их проблемы - наши тоже".

Чтобы существенно снизить загрязнение воздуха в течение следующей четверти века, полагает Бироль, необходимо принять "более амбициозные стандарты чистоты воздуха и проводить более эффективную политику в области контроля" за принятыми мировым сообществом принципами. В частности, считает он, китайским властям надо приостановить работу тех угольных электростанций, которые являются самым серьезным источником загрязнения воздуха, а также установить более строгие стандарты для работы автотранспорта.

В случае принятия всех необходимых мер улучшение качества жизни населения произойдет довольно быстро, считает глава МЭА. В частности если в настоящее время около 60% всех жителей Индии так или иначе страдают от высокой концентрации загрязняющих веществ, то в случае реализации в ближайшее время новых стандартов этот уровень снизится сразу до 20%. В Китае данный показатель сократится более чем на 50% и составит менее 25%.