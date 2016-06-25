Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине из-за жары

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на всей территории Украины наблюдается повышение температурных показателей и по-настоящему жаркая погода.

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«Так, в течение 25-27 июня в южных, Днепропетровской, Донецкой, а 26-27 июня и в Харьковской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.

«Кроме того, 26-27 июня в Кировоградской и большинстве районов Киевской области - высокая (четвертого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность», - добавили в ГСЧС.

Несоблюдение правил пожарной безопасности (выжигание сухостоя, неосторожное обращение с огнем, непогашенная спичка, окурок) в этот период может стать причиной масштабных лесных и торфяных пожаров, напомнили в ведомстве.