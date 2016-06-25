Сжигание мусора из Львова на столичном заводе не влияет на экологическую ситуацию в Киеве - КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

«Завод «Энергия» принимает в будние дни от 600 до 1200 т мусора в сутки, на выходные объемы уменьшаются в среднем до 250-300 т в сутки. Завод работает лишь на 30% от своей проектной мощности. Проанализировав возможности предприятия, мы согласились помочь львовянам в сложной ситуации. Сейчас завод «Энергия» львовского мусора сжигает чуть больше 15% от общего объема ежесуточно», – отметил он.

Читайте такжеЖитомир больше не принимает мусор из Львова, Садовый пообещал забрать уже привезенный (документ, видео)

Чиновник заверил, что по заключению СЭС, выбросы в воздух соответствуют национальным нормам и составляют 38% от предельных. Поэтому, подчеркнул он, такие показатели не влияют негативно на экологическую ситуацию в городе.

«По результатам контроля, проведенного Главным управлением Госпродпотребслужбы в г. Киеве, превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не выявлено. Кроме того, завод не имеет сбросов сточных и ливневых вод в озеро Вырлица, все сбросы поступают на очистную станцию Бортнической станции аэрации. Забор воды для технических и бытовых нужд завода осуществляется из городских сетей «Киевводоканала», - отметил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, в результате масштабного пожара 30 мая на Грибовичской свалке, куда вывозились отходы из Львова, погибли трое спасателей. Также под обвал попал эколог Львовского коммунального предприятия "Збыранка», поиски тела которого продолжаются до сих пор.

Было принято решение, что Киев будет принимать на утилизацию твердые бытовые отходы (около З5% мусора) из Львова до начала августа.