Пекин уходит под землю - ученые

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой в The Guardian.

В ходе исследования ученые проанализировали спутниковые изображения за последние несколько лет и обнаружили: из-за того что китайцы активно выкачивают грунтовые воды, используя их в промышленности и сельском хозяйстве, Пекин ежегодно погружается в почву на 11 см. В некоторых районах столицы Китая (например, в районе Чаоян) проседание происходит особенно активно.

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Ученые утверждают, что подобное явление может привести к серьезным разрушениям зданий и железных дорог Пекина.

В настоящий момент ученые готовят статью о проседании Пекина для научного журнала. Исследователи надеются, что публикация появится в конце 2016 года.