В США доллары, которые вышли из обращения, начнут перерабатывать на удобрение (видео)

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Gizmodo.

Федеральная резервная система США разработала новую систему переработки долларовых купюр, которые вышли из обращения.

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Ранее банкноты пропускали через шредер и отвозили на свалку. Теперь благодаря новой системе утилизации, доллары превращают в почву.

Полученная таким образом масса будет продаваться на фермы и использоваться при посадке фруктовых деревьев, овощей и трав.