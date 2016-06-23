В США доллары, которые вышли из обращения, начнут перерабатывать на удобрение (видео)
11:51, 23 июня 2016Экология
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Новая программа утилизации купюр позволит запустить почти безотходное производство.
Ранее банкноты пропускали через шредер и отвозили на свалку / скриншот
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Gizmodo.
Федеральная резервная система США разработала новую систему переработки долларовых купюр, которые вышли из обращения.
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Ранее банкноты пропускали через шредер и отвозили на свалку. Теперь благодаря новой системе утилизации, доллары превращают в почву.
Полученная таким образом масса будет продаваться на фермы и использоваться при посадке фруктовых деревьев, овощей и трав.
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