В загрязнении земель на Харьковщине ядохимикатами подозревают должностных лиц агрокомпании

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник Сахновщинского отдела Первомайской местной прокуратуры Константин Щербак, главному инженеру и главному агроному ООО инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение земель).

28 мая текущего года к правоохранителям обратился председатель Лебедовского сельского совета Сахновщинского района. Он сообщил, что работники одного из обществ района оставили около домов селян автомобиль КАМАЗ с цистерной.

Из него начала вытекать неизвестное вещество белого цвета с характерным запахом. В целом из машины вылилось около 1 тонны ядохимикатов. По селу распространился едкий запах.

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Затем автомобиль переехал на территорию тракторной бригады, где сброс вещества продолжился.

С диагнозом "отравление неизвестными химикатами" в больницу госпитализировали 6 крестьян. Другим местным жителям также оказывалась амбулаторная медицинская помощь.

Сейчас проводятся судебно-химические экспертизы, экологическая инспекция проводит внеплановую проверку ООО.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.