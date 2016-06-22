Власти Харькова планируют оборудовать парковки зарядками для электромобилей

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, сообщает сайт Харьковской мэрии.

По его словам, это инвестиционный проект, и уже есть ряд компаний, заинтересованных в участии.

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«Электромобиль становится все более распространенным видом транспорта. Пока пробег авто от зарядки до зарядки незначительный. Поэтому, для того чтобы водители могли передвигаться на электрокарах без проблем, было принято решение оборудовать муниципальные парковки зарядными устройствами», - отметил Дульфан.