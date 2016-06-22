Глобальное потепление затормозят добычей сланцевого газа - ученые

Исследование ученых из США и Франции опубликовано в журнале Nature Communications, передает Lenta.ru.

К своим выводам ученые пришли в результате компьютерного и статистического моделирований. Они имитировали условия добычи сланцевых газов при помощи фрекинга, использующего различного типа вещества. Добавление в целевой пласт находящегося при высоком давлении углекислого газа, а не воды, является более предпочтительным.

Это связано с тем, что жидкость в порах пород более препятствует извлечению метана, чем диоксид углерода. Хотя первоначально различие в производительности месторождения в случае использования двух типов веществ наблюдаться не будет, с течением времени (по мере истощения пласта) применение диоксида углерода позволит сохранить дебит скважины на высоком уровне более продолжительное время.

Читайте такжеBloomberg: Газпром теряет свою силу на рынке

Отдельно ученые отмечают, что закачка в пласт диоксида углерода, являющегося парниковым газом, позволит снизить темпы роста глобального потепления. Специалисты выражают надежду, что углекислый газ в этом случае может надолго сохраниться в подземном пласте и не попадет в атмосферу.