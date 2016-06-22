В Николаеве горит стихийная свалка: один из районов города полностью затянут дымом (видео)

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Пожарные сообщили, что площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Горели, в основном, пластмасса, старые автомобильные шины и разный строительный мусор.

По данным издания, сильным дымом затянуло почти весь Ленинский район Николаева.

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Сообщается, что на борьбу с огнем был выделен только 1 пожарный автомобиль.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.