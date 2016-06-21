Воскрешение, или "эффект Лазаря": ученые обнаружили "вымерший" 100 лет назад вид осы

С текстом исследования можно ознакомиться на сайте университета, передает "Газета.Ru".

Речь идет об Oobius depressus - виде ос, которые уничтожают саранчу и древесных жуков (последние являются главными врагами черных акаций). Ранее считалось, что Oobius depressus вымерли, потому что в последний раз их находили в далеком 1914 году. Однако в октябре 2015 года ученые обнаружили и сфотографировали самку «вымершего» вида ос. Тело осы достигало 1,2 мм в длину, у нее была блестящая черная спина.

Читайте такжеУченые впервые показали мир глазами осы

На данный момент в лаборатории Калифорнийского университета в Риверсайде находится около 100 особей Oobius depressus. Исследователи занимаются их изучением, а в будущем ученые планируют специально выращивать ос этого вида, чтобы эффективнее бороться с саранчой и древесными жуками.

Обнаружение представителей таксона, который ранее считался вымершим, носит название «эффекта Лазаря». Название феномена взято из Библии - согласно Священному писанию, Лазарь был человеком, которого Иисус Христос вернул из мира мертвых.