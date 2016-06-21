Итальянская мафия могла использовать кошек для организации лесных пожаров

Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на The Independent.

Как сообщается, у правоохранительных органов есть подозрения, что преступники привязывали к кошкам пропитанные бензином тряпки и выпускали их в лес.

«Пока у нас нет доказательств, но мы подозреваем, что за этими пожарами стоят криминальные интересы», - заявил губернатор Сицилии Розарио Крочетта, с сожалением отметивший спекулятивные интересы в организации поджогов национальных парков и многовековых лесов.

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Издание отмечает, что недавно мафия совершила покушение на убийство директора национального парка Неброди Джузеппе Анточи, борющегося с организованными преступниками, которые делают миллионы евро на обмане природных фондов Евросоюза.

Анточи уверен, что пожары вспыхнули не сами по себе. Он также считает неслучайным то, что некоторые лица борются за строительство домов и вилл именно в тех районах острова, где вспыхнули пожары.