Еврокомиссия открыла дело против Польши за вырубку деревьев, в Брюсселе не исключают введения санкций

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

Еврокомиссия обвиняет Польшу в нарушении Европейских природоохранных законодательных актов, а именно Директив по местообитаниям и по птицам. Брюссель призвал польское правительство обратить внимание на недоработки и дал Варшаве месяц на их исправление.

Согласно правилам, у страны, в отношении которой открыто производство в связи с нарушением законодательства ЕС, есть два месяца на предоставления пояснений. Однако в данном случае ЕК сократила время в связи с тем, что вырубка деревьев может нанести непоправимый ущерб.

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До сих пор Польша утверждала, что вырубка деревьев необходима для того, чтобы сохранить в Беловежской пуще среду обитания.

Если в течение месяца не будет никакого ответа со стороны польского правительства или ответ Варшавы не удовлетворит Брюссель, Еврокомиссия отправит второе напоминание. Следующим этапом производства является судебное разбирательство в Суде Евросоюза, который может наложить на Польшу высокие финансовые санкции.

Напомним, 9 июня представители Еврокомиссии приехали в Польшу в связи с процессом вырубки деревьев в польской части Беловежской пущи. Эксперты посетили Беловежский национальный парк, а также встретились с представителями неправительственных организаций.

Министерство окружающей среды проводит вырубку леса в Беловежской пуще, таким образом пытаясь защитить лес от нашествия короедов.

Неправительственные организации и Greenpeace протестуют против действий ведомства.