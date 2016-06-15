Олланд подписал Парижское соглашение по климату

Об этом сообщила администрация президента, передает ТАСС.

Торжественная церемония прошла в Елисейском дворце в присутствии ряда министров, в частности министра экологии Сеголен Руаяль. Она подчеркнула, что "Франция стала первой высокоразвитой промышленной страной, ратифицировавший этот документ исторической значимости".

Ранее, 8 июня, договор был одобрен парламентом Франции.

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Он предусматривает серию мер по защите климата планеты с целью удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Для того, чтобы Парижское соглашение по климату вступило в силу необходимо, чтобы его ратифицировали 55 стран мира, на которые приходится в целом 55% выбросов парниковых газов. Как отметила министр экологии Сеголен Руаяль, "такая цель весьма близка".