В сибирских лесах России нашли "врата в ад" - огромную воронку глубиной в 120 метров (фото)

По исследованиям геологов, ежегодно огромная воронка увеличивается почти на 20 метров, а появилась она еще 25 лет назад, передает ТСН со ссылкой на Motherboard.

Впрочем, за пределами якутского поселка Батагай, вблизи которого она расположена, о "вратах в ад" ничего не знают.

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Сам кратер окрестили Батагайка, считается, что он появился из-за климатических изменений: в результате масштабной вырубки лесов в начале 90-х в регионе и таяния ледников образовалась огромная трещина.

Доктор Джулиан Мертон, профессор геологии в Университете Сассекса, подчеркнул, что воронка Батагайка будет увеличиваться и в дальнейшем, а в Сибири могут появиться аналогичные гигантские трещины, если климат и дальше будет становиться более теплым и влажным.

Ранее УНИАН сообщал, что огромный провал в земле в Пермском крае России увеличился в разы.