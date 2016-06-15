В Гослесагентстве просят глав ОГА способствовать на местах в решении проблемы незаконных рубок

Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

«Противодействие незаконным рубкам в лесах сегодня требует системных и комплексных подходов. В постоянном пользовании предприятий, подчиненных Гослесагентству, находится 73% от общего количества лесов Украины, 27% находятся в подчинении других лесопользователей, в том числе органов местного самоуправления», - говорится в письме врио редседателя Гослесагентства.

В частности, Кристина Юшкевич сообщила, что в 2015 году, несмотря на меры, которые были приняты по охране лесов, объем незаконных рубок составил 24,1 тыс. куб. м. Общее количество случаев составила 6565. Сумма ущерба, причиненного леса, составила 84,7 млн грн, возмещено – 4,6 млн грн. Всего по области в правоохранительные органы переданы материалы по 1705 случаях лесонарушений, судами рассмотрены лишь 181 дело.

«В І квартале 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, ситуация с незаконными рубками ухудшилась. По оперативной информации объем незаконных рубок составил 11 тыс. куб. м. Общее количество случаев составила порядка 4000, сумма ущерба, причиненного лесу, составляет 36 млн грн, возмещено – 1,4 млн грн. В правоохранительные органы переданы материалы по 501 случаю лесонарушений, судами рассмотрены 219 дел», - отметила врио главы ведомства.

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В связи с этим она подчеркнула, что для эффективного обеспечения охраны лесов необходимо взаимодействие государственной лесной охраны, работников территориальных органов полиции, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Государственной экологической инспекции, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, представителей средств массовой информации.

Также Кристина Юшкевич в письме к главам ОГА обратила внимание на недостаточность бюджетного финансирования лесной отрасли, что грозит потерей рукотворных лесов, отсутствием возможности осуществлять предупредительные противопожарные мероприятия в лесах.

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«Под угрозой дестабилизации окружающей среды, усиления водной и ветровой эрозии, деградации сельскохозяйственных угодий окажутся сотни тысяч гектаров земель, особенно южных и восточных областей. Все это в дальнейшем многократно увеличит государственные расходы на ликвидацию последствий таких негативных явлений. И это не ведомственная, а общегосударственная проблема», - отметила врио председателя Гослесагентства.

Учитывая указанное, Кристина Юшкевич обратилась к главам ОГА с предложением провести совещания на местных уровнях с участием сотрудников территориальных органов полиции, СБУ, ГФС, Госэкоинспекции и руководителей областных управлений лесного и охотничьего хозяйства для выработки совместных мер по решению ситуации.