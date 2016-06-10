Госэкоинспекция: проверка свалок на Львовщине выявила нарушения еще в трех районах

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Заика.

"Министр экологии Остап Семерак дал поручение экоинспекции проверить все свалки Украины, эта работа уже начата. Так случилось, что акцент сейчас делается на Западной Украине, в частности на Львовской области. И уже есть определенные результаты, уже составлены соответствующие протоколы о правонарушениях, в том числе, в Бугском, Старосамборском, Самборском районах, и мы начинаем привлекать местных руководителей к ответственности", - заявил Заика.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке открыто уголовное производство. На данный момент на свалке обнаружены тела трех спасателей.