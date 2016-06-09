Токио угрожает нехватка питьевой воды из-за малого количества осадков

Как объявили местные власти, часть ответственности за сложившееся положение лежит и на малоснежной зиме нынешнего года, пишет ТАСС.

В результате восемь водохранилищ, питающих Токио и прилегающие к нему пять префектур, заполнены сейчас всего на 55%. Специалисты насчитали в них по состоянию на 8 июня менее 216 млн тонн воды. При этом в некоторых хранилищах ее количество составляет лишь 20-22% от нормы.

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Пока власти надеются, что в ближайшие недели над Токио и соседними пяти префектурами, где проживают около 34 млн человек, все же пройдут дожди. Если этого не случится, будет принято официальное решение об ограничении забора воды. Следующим шагом может быть даже ее рационирование. Однако уже сейчас власти все более настойчиво призывают население экономить воду - в частности, не забывать плотно закручивать краны на кухнях и в ванных комнатах.