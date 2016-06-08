В Черное море без очистки сбрасывается 70% канализации оккупированного Севастополя - эколог

По ее словам, введенный в строй еще в советское время комплекс очистных сооружений «Южный», не способен качественно очищать стоки, поэтому сейчас купание в море на севастопольском побережье небезопасно, сообщает "Крым.Реалии".

«В море сбрасываются условно очищенные стоки, они не проходят основные эффективные этапы очистки. Это физико-химические дезинфекции, то есть не дезинфицированные стоки сбрасываются в море. Существует там только механическая очистка, и вот эти все стоки идут туда, куда приезжают подтравливаться россияне, украинцы, все, то есть в наше море, а в Балаклаве даже очистки не происходит», – сказала она.

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Эколог затруднилась назвать безопасные для купания места в оккупированном Севастополе, отметив, что «абсолютно чистого места на пляжах города нет». Она указала на наиболее загрязненные участки:

«Пресловутая наша Карантинная бухта, где мартынов коллектор выходит – это Мартынова бухта, это Балаклава, потому что все эти канализационные стоки, которые выбрасываются от Генуэзской башни, течение, так природа устроила, идет как раз на тот «Золотой», «Серебряный» пляж, который так любят туристы и местные. И туда все эти стоки относятся. Вот самые загрязненные места, ну и центр города, конечно», – считает Литвиненко.