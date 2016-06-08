На свалке вблизи Львова ликвидированы видимые и открытые очаги пожара, работы продолжаются

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

«Продолжаем сброс воды. Ручными стволами ликвидированы видимые и открытые очаги возгораний. Работы продолжаются», - сообщил он. По словам Туровцева, уже сброшено 88 т воды.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения образовался оползень мусора, под которым оказались трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли. Поисковые работы приостановлены из-за угрозы возникновения оползня.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

3 июня УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которому, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.