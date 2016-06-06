Морская рыба привыкает питаться пластиком - ученые

Однако, пусть злоупотребление пищей из ресторанов быстрого питания едва ли можно считать полезным, нездоровые гастрономические пристрастия рыб могут представлять для них несравнимо более серьёзную опасность, чем гамбургеры для людей, пишет MK.ru.

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Ученые приступили к исследованию после того, как обратили внимание, что количество пластика в океане, по некоторым оценкам, скоро «обгонит» суммарный вес обитающих в нём рыб. Чтобы выяснить, какими последствиями это чревато, исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых мальков окуня выращивали в воде с различным содержанием микрочастиц пластика. В результате специалисты обратили внимание на целый ряд негативных последствий, которыми чревато их высокое содержание. Мальки, икра которых находилась в воде с высоким количеством пластика, реже вылуплялись, были меньше в размерах и хуже ориентировались в воде. К примеру, из-за слабого обаяния они не могли заблаговременно учуять хищника, что весьма ощутимо снижало их шансы на выживание — в резервуаре с щуками таких рыб съедали примерно в четыре раза быстрее, чем тех, что росли в чистой воде.

Однако самое удивительное открытие, сделанное учёными, состояло в том, что у росших в воде с повышенным содержанием пластика рыб вырабатывались весьма странные предпочтения в пище — в место нормальной еды они, в случае предоставленного выбора, съедали пластик, причём при достаточном количестве пластика подобное поведение губило рыб всего за двое суток. В прошлом наблюдать такое влияние микропластика на рыб специалистам не доводилось.

По мнению специалистов, если под влиянием частиц микропластика окуни начинают есть пластик вместо нормальной пищи, это, в том числе, означает, что составляющие его вещества будут попадать в организм рыб, которые питаются окунями, «двигаясь» вверх по пищевой цепочке и нанося огромный ущерб целым экосистемам. Всё это, по мнению исследователей, говорит о том, что загрязнение океана может представлять для его обитателей ещё большую опасность, чем считалось до сих пор.

Своё исследование учёные опубликовали в журнале Science.