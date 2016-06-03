The Washington Post: После усиления боевых действий Украине грозит экологическая катастрофа

Об этом пишет Джек Лош в статье "После усиления боевых действий Украине грозит экологическая катастрофа", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Неподалеку от заброшенной дороги находится водоочистительная станция, на которой работают 117 украинских инженеров и других сотрудников. Сотни тысяч граждан по обе стороны линии фронта зависят от этого важнейшего коммунального сооружения, символа стойкости в неразрешимом конфликте, который унес жизни более 9000 человек.

Сейчас международные наблюдатели предупреждают о том, что возобновление боевых действий между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами в регионе грозит уничтожить станцию, что может повлечь за собой экологический хаос и гуманитарное бедствие.

Хотя о войне сегодня не так часто пишут, но продолжающиеся боевые действия по-прежнему беспокоят многих, от гражданского населения на местах до лидеров на Западе. На прошлой неделе президент Обама призвал членов G7 урегулировать ситуацию в Украине. "Там по-прежнему слишком много насилия", - отметил он.

В апреле число ударов и контрударов достигло самого высокого уровня с прошлого лета. В прошлом месяце к православной Пасхе было заключено новое перемирие, которое обеспечило передышку людям, живущим возле линии фронта. Но оно продержалось всего несколько дней. В воскресенье, украинские военные сообщили о гибели пяти своих солдат в боях к северу от Донецка. Это был второй по количеству жертв день в этом году, после предыдущего вторника, когда погибло семь военнослужащих.

Артиллерийские обстрелы возле подконтрольного правительству города Авдеевки грозят не только повредить водоочистительную станцию и оставить без воды примерно 400 тысяч жителей. Прямое попадание в станцию также может привести к выбросу опасных химических веществ, в том числе хлора, в и без того омраченном войной регионе.

"Важно, чтобы стороны прекратили огонь, особенно вблизи жилых районов и жизненно важных объектов инфраструктуры", - сказал Александр Хуг, заместитель главы наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, случайный выброс химикатов со станции может привести к "экологической катастрофе".

На станцию ежедневно привозят более тонны хлора, крайне ядовитого в концентрированных формах. Повреждение контейнеров для хранения может стать причиной серьезных проблем со здоровьем для 20 000 человек, сообщает предприятие "Вода Донбасса", оператор станции.

Осознавая масштаб опасности, украинские командиры запретили своим солдатам открывать ответный огонь по сепаратистам, окопавшимся вблизи станции. Кроме того, авария может навредить имиджу Киева.

"Сепаратисты используют водоочистительную установку для прикрытия своих атак", - сказал Влад Юшкевич, командир взвода украинской 58-й механизированной бригады, дислоцированной на склоне холма, напротив станции. "Нам запрещено отстреливаться. Противник знает это и пользуется".

С позиции Юшкевича, позывной "Шахта", открывается вид на дорогу Н-20, ее бетонные блиндажи и лабиринт грязных траншей. Мрачная картина: заросшие кустарником поля, разрушенные бомбами дома, первая линия поддерживаемых Россией бойцов и сама станция. Люди Юшкевича живут в спартанских условиях. Периодически монотонную рутину прерывают бои.

"Ситуация сейчас очень сложная", - говорит он, находясь за камуфляжной сеткой. "Российская Федерация продолжает посылать новые "гуманитарные конвои". И мы знаем, что они везут – оружие и боеприпасы".

Его заявления подтверждают данные украинской разведки, которая говорит, что с начала этого года Россия поставила сепаратистам десятки артиллерийских систем, более 300 танков и боевых бронированных машин, а также 6 800 тонн боеприпасов.

Александр Турчинов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, на прошлой неделе заявил, что сепаратисты "значительно увеличили интенсивность обстрелов". Большинство самых тяжелых ударов и периодических вылазок, характерных для окопной войны, приходятся на промышленную зону Авдеевки, известную как "промзона".

Затянувшийся конфликт создал на востоке Украины устойчивы

й, но пока управляемый, цикл насилия.

Спустя два года после начала войны, коренным образом изменилась ситуация на поле боя и динамика событий в регионе. Сейчас масштабное наступление кажется чем-то таким же далеким, как конструктивный политический диалог.

Даже сейчас, когда западные лидеры вынуждены прибегнуть к сотрудничеству с Кремлем, чтобы решить тупиковую ситуацию в Сирии, Россия по-прежнему ощущает влияние санкций, введенных после аннексии Крыма и тайного вторжения в Украину в 2014 году. Ожидается, что в ближайшие недели Европейский Союз продлит их действие.

На подконтрольной повстанцам территории, многих старших командиров Москва сочла слишком идейными или неуправляемыми. Они были уволены с занимаемых должностей, часто при кровавых и подозрительных обстоятельствах. На прошлой неделе драматичный обмен заключенными, украинской летчицы Надежды Савченко и двух российских спецназовцев, ознаменовал момент разрядки напряженности между Москвой и Киевом.

Тем не менее, противоборствующие стороны упорно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. В апреле на недавних переговорах между Украиной, Россией, Германией и Францией не удалось достичь прорыва по таким вопросам, как статус подконтрольной сепаратистам территории и местные выборы. Ситуация в Балтийском море напоминает балансирование на грани войны. Российские истребители продолжают провоцировать военные самолеты и корабли США, в то время как Соединенные Штаты увеличивают численность войск вдоль восточного фланга НАТО.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предупредил, что Москва будет соразмерно реагировать на действия США в Европе, и заявил, что базы ПРО США в Польше и Румынии представляют непосредственную угрозу безопасности его страны.

Тем временем, ситуация на востоке Украины остается крайне нестабильной. Иногда на линии соприкосновения ведется обстрел из зенитных орудий, минометов и гранатометов. А иногда в горячих точках устрашающе тихо. В целом, этот регион продолжает дестабилизировать порядок, установленный после окончания холодной войны, и препятствует дальнейшей интеграции Украины с Европой.

В нескольких милях к западу от водоочистительной станции и осажденной промзоны Авдеевки находится лес, когда-то популярный среди охотников. Теперь это заброшенная земля, усеянная минами, арена случайных, безрезультатных схваток.

51-летний призывник Тарас Липка не видит перспектив окончания этого смертельного хаоса. "На этой войне не борются, а выжидают", - сказал он. "Подождите несколько лет. Изменится образ мыслей и люди. Этот конфликт не решить военным путем. Лучший выход – удерживать линию и ждать".