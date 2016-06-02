Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите окружающей среды в районах вооруженных конфликтов

Об сообщают в МИД Украины, по утверждениям неправительственных организаций, этот документ стал наиболее значимой резолюцией такого рода с 1992 года.

Резолюция была внесена Украиной совместно с Евросоюзом, его 28 государствами-членами, а также Канадой, Норвегией, Ливаном, Ираком, Южным Суданом, Иорданией и Демократической Республикой Конго.

С принятием резолюции Украина получила возможность добавить ее к международному инструментарию противодействия российской агрессии, использования ее как базы для осуществления дальнейших шагов в рамках ООН. О необходимости защиты окружающей среды в условиях конфликтов отдельно заявлял президент Украины Петр Порошенко с трибуны ООН в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи, отмечают в МИД.

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Резолюция устанавливает дальнейшие задачи ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде) по оказанию усиленной помощи странам, пораженным вооруженными конфликтами, в частности, в постконфликтной оценке и восстановлении; взаимодействию с Комиссией международного права; сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросах защиты природных памятников мирового наследия; определяет взаимозависимость защиты окружающей среды с соблюдением прав человека, необходимость уменьшения негативного влияния на окружающую среду нелегальных вооруженных группировок, в частности транснациональных, нелегальной эксплуатации ими природных ресурсов и торговли этими ресурсами, подчеркивает необходимость защиты окружающей среды в районах вооруженных конфликтов, международного сотрудничества в этой связи, имплементации необходимых положений международного права, а также учета рекомендаций Красного Креста в военных инструкциях и уставах и т.п.