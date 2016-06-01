DW: Альтернативная энергетика росла в 2015 году рекордными темпами

Об этом стало известно в среду, 1 июня, из отчета Renewables Global Status, сообщает DW.

Инвестиции в зеленую энергетику достигли в прошлом году 286 миллиардов долларов, говорится в отчете Renewables Global Status. Развивающиеся страны впервые потратили больше, чем богатые государства.

Общие затраты на возобновляемые источники энергии 2015 года выросли по сравнению с предыдущим годом на 5 процентов, достигнув рекордных 286 миллиардов долларов. Более половины этих средств было вложено в солнечные электростанции. Общие инвестиции в "зеленую" энергетику в прошлом году более чем вдвое превысили сумму денег, потраченных на новые тепловые электростанции.

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Примерно треть всех инвестиций в возобновляемые источники энергии вложил Китай. Индия, ЮАР, Мексика и Чили тоже значительно увеличили расходы на альтернативную энергетику. Всего в 2015 году в мире было установлено до 147 гігаватт зеленых энергетических мощностей.