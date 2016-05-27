Активисты попросили Disney спасти вид рыбок Дори от гибели
Новый мульфильм студии Disney "В поисках Дори" ставит под угрозу популяцию голубых хирургов (вид рыб, к которому принадлежит главная героиня ленты - Дори), считают активисты.
Об этом пишет RG.
В своей петиции на сайте thepetitionsite.com они просят кинокомпанию принять меры по защите рыбок и запустить перед показом мульсериала специальное предупреждение с призывом не покупать рыбок "Дори" в зоомагазинах.
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По словам авторов документа, после выхода на экраны "В поисках Немо" поклонники мультфильма стали массово скупать рыб-клоунов (главный персонаж картины Немо и его отец относятся именно к этому виду) - продажи выросли на 40 процентов.
Экологические активисты опасаются, что ситуация с сиквелом повторится, и зрители на этот раз захотят обзавестись собственными Дори. Однако если рыбы-клоуны способны жить в искусственной среде, то для голубых хирургов аквариум губителен.