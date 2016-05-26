Ученые заявили, что рыбы-клоуны и актинии находятся под угрозой

С исследованием можно ознакомиться на страницах журнала Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, передает "Газета.Ru".

Под воздействием неблагоприятных условий, таких как повышение температуры воды, актинии могут терять свою яркую окраску, и живущим в них рыбам-клоунам становится сложнее спрятаться от хищников. При этом рыбки очень требовательны при выборе актинии: чаще всего они предпочитают один определенный или несколько видов актиний и с большой неохотой покидают «свою» актинию.

В процессе исследования ученые предлагали рыбе-клоуну на выбор здоровую и «отбеленную» актинию. При прочих равных рыбки всегда выбирали здоровую, однако если больная принадлежала к предпочитаемому виду, то выбор делался в ее пользу.

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«К сожалению, наше исследование показало, что «отбеливание» не прерывает симбиотических отношений между актинией и рыбой-клоуном», - объясняет Даниэль Диксон из Делавэрского университета, соавтор исследования. Рыбы так сильно привязаны к одному или нескольким видам актинии, что это ограничивает их возможность приспособиться, если целый риф потерял окраску.