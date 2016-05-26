Таиланд закрыл для туристов три острова из-за разрушения коралловых рифов

Об этом заявили в министерстве туризма Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на малайзийское информационное агентство BERNAMA.

Как стало известно, уже в нынешнем туристическом сезоне будут закрыты для отдыха три острова, расположенные в южной части королевства в непосредственной близости от курортного острова Пхукет - Кох Хай Най, Хай Нок и Хай Нуи, которые известны на весь мир своими красивейшими коралловыми рифами, привлекавшими сюда огромное количество туристов и любителей дайвинга.

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"Принято решение закрыть для посещения туристами эти три острова по причине почти полного разрушения местных коралловых рифов, - пояснил журналистам представитель таиландских властей. - Исследования показали, что на данный момент из-за чрезмерной туристической активности более 80% всех коралловых рифов вблизи этих островов уничтожены".