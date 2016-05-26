Экспортировать дрова разрешено, если они соответствуют госстандарту - Юшкевич

Она напомнила, что согласно Закону Украины «Об особенностях регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов», с 1 ноября 2015 года запрещен на 10 лет вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме лесоматериалов необработанных (код 4403 УКТВЭД), а запрет на экспорт сосны вводится с 1 января 2017 года. Однако, на экспорт дров запрет не распространяется.

«В Украине действует государственный стандарт, которым определяются размерные характеристики для дров. Для их экспорта за границу необходимо наличие соответствующих документов. Лесохозяйственные предприятия имеют право, в соответствии с нормами действующих стандартов Украины, по требованию потребителей, в том числе и иностранных, осуществлять отгрузку дров длиной более одного метра», - подчеркнула Кристина Юшкевич.

Первый заместитель Главы ведомства разъяснила, что ГОСТом 3243-88 устанавливаются следующие размеры дров: по длине – 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00 м; по толщине – от 3 см и более; предельное отклонение по длине составляет +/- 0,02 м. По требованию потребителя допускаются дрова кратных длин. При этом, предельное отклонение по длине устанавливается от -0,05 до +0,10 м. Для населения дрова кратных длин не допускаются.

Кроме того, в указанном стандарте указано, что объем дров длиной более 3 м определяется по другим гостам ГОСТ 2292-88 и ГОСТ 2708-75.

Также Кристина Юшкевич сообщила, что для урегулирования вопроса экспорта лесоматериалов Гослесагентство инициировало проведение совещания с участием представителей Мининфраструктуры, Государственной фискальной службы, Укрзализныци, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.