"Битва за территории": дикие слоны нападают на крестьян на юго-западе Китая

Об этом сообщает ТАСС.

71-летний крестьянин по фамилии Чжу, сообщило агентство Синьхуа, по всей видимости, подвергся нападению дикого азиатского слона в уезде Мэнхай автономного округа Сишуанбаньна. Тело старика обнаружил его сосед, зафиксировавший следы животного. Неделей ранее еще один слон набросился на 37-летнего местного жителя и затоптал его в том же уезде, рядом с полем.

Дикие слоны находятся под государственной охраной в КНР, охота на них категорически запрещена. К настоящему времени на природе в Китае их живет около трехсот. Благодаря охранным мерам, популяция азиатского слона в Поднебесной хоть и медленно, но возрастает, и лесным гигантам явно не хватает территории. Однако расширить охраняемый ареал их обитания в Китае в условиях малоземелья весьма трудно, и конфликты человека и животного учащаются. Этому, считают экологи, способствуют и попытки использовать места обитания слонов для прокладки шоссе, постройки сооружений.

Читайте такжеСтруктура общества слонов может посоревноваться по сложности с человеческой - биологи

В Сишуанбаньна находится один из крупнейших в стране природных парков, и обитающие там слоны в прошлом году трижды нападали на автомобили на проходящей по территории парка скоростной автомобильной дороге. Особенно отличился хорошо известный сотрудникам парка самец Чжусунья, что значит "Бамбуковый зубастик", который повредил около трех десятков автомобилей. Правда, тогда не пострадали люди. Опасный участок трассы пришлось на некоторое время закрыть, а находившихся поблизости туристов - срочно эвакуировать.