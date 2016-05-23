Гослесагентство: принятие положения о реализации необработанных лесоматериалов поспособствует развитию отечественной деревообрабатывающей отрасли

На этом сегодня заявила Первый заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич во время заседания рабочей группы по совершенствованию указанного проекта документа.

«На расширенном правительственном совещании, в котором принимали участие большинство представителей деревообрабатывающих предприятий и ассоциаций, которые и сегодня присутствуют на заседании рабочей группы в Гослесагентстве, этот вопрос широко обсуждался. Мы пришли к выводу, что необходимо совместно доработать документ, проект которого был разработан в декабре 2015 года»,- отметила Кристина Юшкевич.

По ее словам, ведомство вместе с представителями деревообрабатывающих предприятий и ассоциаций должно конструктивно проработать проект Положения, выйти на совместное сбалансированное решение для государства и бизнеса.

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«Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы документ был принят как можно быстрее», - подчеркнула Первый заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Принятие проекта Положения обеспечит нормативно-правовое урегулирование механизма реализации всех лесоматериалов необработанных, заготовленных постоянными лесопользователями, будет способствовать открытости и прозрачности рынка лесоматериалов необработанных, улучшит обеспечение растущих потребностей отечественных деревообрабатывающих предприятий в сырье, обеспечит привлечение инвестиций в деревообрабатывающую отрасль.